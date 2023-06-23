Вооруженные силы РФ поразили места хранения ракетного вооружения ВСУ
Вооружённые силы РФ ночью 23 июня поразили места хранения ракетного вооружения украинской армии, в том числе иностранного производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что для нанесения группового удара было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заключили в ведомстве.
Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Вадим Астафьев заявил, что российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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