Вооруженные силы РФ поразили места хранения ракетного вооружения ВСУ

Вооружённые силы РФ ночью 23 июня поразили места хранения ракетного вооружения украинской армии, в том числе иностранного производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что для нанесения группового удара было использовано высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», - заключили в ведомстве.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Вадим Астафьев заявил, что российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУВооруженные Силы РФМинобороны РФ

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