Вооруженные силы РФ получили партию фронтовых бомбардировщиков Су-34
Партия фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 была передана Вооруженным силам (ВС) России, сообщает пресс-служба правительства.
В сообщении говорится, что самолёты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации.
«Самолёты прошли комплекс наземных и лётных испытаний и совершили перелёт к месту несения службы», — уточнили в кабмине, добавив, что работа ведется в рамках решений Координационного совета по обеспечению потребностей российской армии, возникающих в ходе проведения спецоперации на Украине.
Ранее бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попавших в двигатели птиц, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru