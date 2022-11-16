Вооруженные силы РФ получили партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

Партия фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 была передана Вооруженным силам (ВС) России, сообщает пресс-служба правительства.

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В сообщении говорится, что самолёты были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации.

«Самолёты прошли комплекс наземных и лётных испытаний и совершили перелёт к месту несения службы», — уточнили в кабмине, добавив, что работа ведется в рамках решений Координационного совета по обеспечению потребностей российской армии, возникающих в ходе проведения спецоперации на Украине.

Ранее бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске из-за попавших в двигатели птиц, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:СпецоперацияВКС РФВооруженные Силы РФСу-34
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