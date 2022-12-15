Внешняя обшивка приборного отсека повреждена на «Союзе МС-22»

Роскосмос сообщил о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», который пристыкован к Международной космической станции. Случилось это сегодня - в четверг, 15 декабря.

Позднее российский экипаж МКС доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который выдал сообщение о снижении давления в системе охлаждения. Утечка была зафиксирована и в ходе визуального осмотра. В связи с этим было решено отменить плановый выход в открытый космос для работы на внешней поверхности МКС, который должны были осуществить Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.