Внешняя обшивка приборного отсека повреждена на «Союзе МС-22»
Роскосмос сообщил о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», который пристыкован к Международной космической станции. Случилось это сегодня - в четверг, 15 декабря.
Позднее российский экипаж МКС доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который выдал сообщение о снижении давления в системе охлаждения. Утечка была зафиксирована и в ходе визуального осмотра. В связи с этим было решено отменить плановый выход в открытый космос для работы на внешней поверхности МКС, который должны были осуществить Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.
В госкорпорации утверждают, что все системы МКС и пристыкованного «Союза МС-22» функционируют в штатном режиме, экипажу ничего не угрожает. Сейчас специалисты анализируют сложившуюся обстановку. На основе их выводов будет принято решение по дальнейшим действиям как Центра управления полётами, так и российских космонавтов.
Для визуальной фиксации проблемного места российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля. Данные переданы на Землю.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 15 февраля на МКС должен отправиться ещё один россиянин. Космонавт Андрей Федяев включён в экипаж корабля американской компании SpaceX Crew Dragon-6 по программе перекрёстных полётов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Песков назвал слухами публикации о возможной отставке Лаврова
- Артиллерия РФ заставила бежать отряд ВСУ под Марьинкой
- Попова: Вводить ограничения из-за гриппа на федеральном уровне не нужно
- В Германии раскритиковали высказывания Шольца о планах Путина
- Указ Путина с ответом на потолок цен на нефть РФ появится на этой неделе
- СМИ: «Близкий к Кремлю» миллиардер купил два Maybach, чтобы не остаться без запчастей
- Захарова: Признание Польшей России «спонсором терроризма» - заказной псевдоюридический шаг
- Внешняя обшивка приборного отсека повреждена на «Союзе МС-22»
- В МИД назвали провокацией визит замгенсека ООН в российский Херсон
- Пушилин: Марьинка освобождена уже на 80 процентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru