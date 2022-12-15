Внешняя обшивка приборного отсека повреждена на «Союзе МС-22»

Роскосмос сообщил о повреждении внешней обшивки приборно-агрегатного отсека транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-22», который пристыкован к Международной космической станции. Случилось это сегодня - в четверг, 15 декабря.

Позднее российский экипаж МКС доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, который выдал сообщение о снижении давления в системе охлаждения. Утечка была зафиксирована и в ходе визуального осмотра. В связи с этим было решено отменить плановый выход в открытый космос для работы на внешней поверхности МКС, который должны были осуществить Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

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В госкорпорации утверждают, что все системы МКС и пристыкованного «Союза МС-22» функционируют в штатном режиме, экипажу ничего не угрожает. Сейчас специалисты анализируют сложившуюся обстановку. На основе их выводов будет принято решение по дальнейшим действиям как Центра управления полётами, так и российских космонавтов.

Для визуальной фиксации проблемного места российский космонавт Анна Кикина с помощью камеры на манипуляторе провела фотографирование и видеосъемку внешней поверхности корабля. Данные переданы на Землю.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 15 февраля на МКС должен отправиться ещё один россиянин. Космонавт Андрей Федяев включён в экипаж корабля американской компании SpaceX Crew Dragon-6 по программе перекрёстных полётов.

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:СоюзРоскосмосМКС
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