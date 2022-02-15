В Японии прошли испытания телеуправляемого лунохода c «руками»
Ученые из Японии показали испытания телеуправляемого лунохода с «руками», сообщает «РЕН ТВ».
Гуманоид предназначен для работы на спутнике Земли. Его верхняя часть имитирует тело человека. Он также имеет своеобразные руки, с помощью которых он может легко собирать пробы грунта и конструировать макет солнечной батареи.
В голову робота инженеры встроили фонарь и две камеры, чтобы наблюдать за работой с Земли.
Выполнять сложные маневры луноходу помогают четыре колеса, которые поворачиваются на любой угол и позволяют ехать по сложному рельефу.
Ранее исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко заявил, что высадка космонавтов на Луне планируется к 2030 году. По его словам, бюджетный полёт российских космонавтов на Луну обойдётся в 400 миллиардов рублей.
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