В преддверии МАКС-2019 Жуковский модернизировал системы отпугивания птиц
Аэропорт Жуковский перед МАКС-2019 модернизирует систему отпугивания птиц. Как отмечает РИА ФАН, в частности, авиагавань закупила новое оборудование – по всему периметру аэродрома появится дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования.
Напомним, международный аэрокосмический салон открывается завтра, 27 августа, и продлится до 1 сентября. По предварительным оценкам, МАКС-2019 посетит 500 тысяч человек.
Между тем, 15 августа из-за попадания птиц в двигатели самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», который направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. Благодаря действиям пилотов все находящиеся в салоне пассажиры и члены экипажа остались живы.
16 августа Владимир Путин объявил о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России. Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества.
Ранее сегодня стало известно, что компания «Уральские авиалинии» выплатила компенсации 105 пассажирам, которые находились на борту экстренно севшего в Подмосковье самолета А321. Как отмечает АГН Москва, об этом заявили в пресс-службе авиакомпании, подчеркнув, что в настоящий момент сбор и обработка заявлений продолжаются.
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