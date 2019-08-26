В преддверии МАКС-2019 Жуковский модернизировал системы отпугивания птиц

Аэропорт Жуковский перед МАКС-2019 модернизирует систему отпугивания птиц. Как отмечает РИА ФАН, в частности, авиагавань закупила новое оборудование – по всему периметру аэродрома появится дополнительный контур биоакустических установок, пропановых пушек и прочего специального оборудования.

Напомним, международный аэрокосмический салон открывается завтра, 27 августа, и продлится до 1 сентября. По предварительным оценкам, МАКС-2019 посетит 500 тысяч человек.