В Московской области жесткую посадку совершил легкомоторный самолет

Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета между деревнями Климово и Тимофеево в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.

Предварительно, пострадали два человека.

Возгорания воздушного судна в результате жесткой посадки не последовало.

Обстоятельства авиаинцидента выясняются.

