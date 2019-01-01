Авиация и космос
Обстоятельства авиаинцидента выясняются.
В Московской области жесткую посадку совершил легкомоторный самолет
14 июня22:07
Два человека пострадали при жесткой посадке легкомоторного самолета между деревнями Климово и Тимофеево в городском округе Солнечногорск Московской области, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МЧС России.
Предварительно, пострадали два человека.
Возгорания воздушного судна в результате жесткой посадки не последовало.
Обстоятельства авиаинцидента выясняются.
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ФОТО: Скорая помощь
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