В ЛЭТИ импортозаместили быстронастраиваемые СВЧ-антенны для управления дронами

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) разработали гибкие СВЧ-антенны для управления дронами, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры теоретических основ радиотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрий Геннадьевич Антонов.

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По его словам, существуют зарубежные аналоги антенн, однако геополитическая обстановка в мире показала, что многие иностранные поставщики могут отказаться работать с производителями беспилотников, которым и предназначаются эти антенны.

Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим успехом российских авиастроителей первый полет импортозамещенного SJ-100, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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