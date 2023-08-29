В ЛЭТИ импортозаместили быстронастраиваемые СВЧ-антенны для управления дронами
Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) разработали гибкие СВЧ-антенны для управления дронами, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» доцент кафедры теоретических основ радиотехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юрий Геннадьевич Антонов.
По его словам, существуют зарубежные аналоги антенн, однако геополитическая обстановка в мире показала, что многие иностранные поставщики могут отказаться работать с производителями беспилотников, которым и предназначаются эти антенны.
Ранее Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал большим успехом российских авиастроителей первый полет импортозамещенного SJ-100, передает «Радиоточка НСН».
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