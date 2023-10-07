В Испании запустили первую ракету, полностью построенную в стране

Агентство отмечает, что это первый частный пуск ракеты в Европе.

По данным газеты El Mundo, Miura 1 была полностью разработана и построена в Испании, это первая подобная ракета. Для запуска носителя необходимы благоприятные и специфические погодные условия. PLD Space ранее уже пыталась провести испытательный запуск своей ракеты, однако отменила его из-за ветра.

В середине сентября ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24», стартовала с космодрома Байконур, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

