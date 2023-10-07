В Испании запустили первую ракету, полностью построенную в стране
Компания PLD Space запустила суборбитальную ракету-носитель Miura 1 с юго-запада Испании. Об этом сообщает Reuters.
Агентство отмечает, что это первый частный пуск ракеты в Европе.
По данным газеты El Mundo, Miura 1 была полностью разработана и построена в Испании, это первая подобная ракета. Для запуска носителя необходимы благоприятные и специфические погодные условия. PLD Space ранее уже пыталась провести испытательный запуск своей ракеты, однако отменила его из-за ветра.
В середине сентября ракета-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-24», стартовала с космодрома Байконур, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Politico: Правительство Словакии прекратило военную помощь Украине
- Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатический скандал в Гранаде
- Участковых могут обязать вести профилактическую работу за дискредитацию армии
- В Испании запустили первую ракету, полностью построенную в стране
- В Люберцах произошел взрыв
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде и Одессе
- В Канаде три человека погибли при крушении самолета
- Reuters: США выделят Украине новый пакет помощи на $200 млн
- Инфекционист Тимаков: Человек в среднем заражается коронавирусом раз в полгода
- CBS: Маккарти опроверг слухи о намерении сложить полномочия конгрессмена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru