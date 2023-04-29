В Госдуме призвали главу Росавиации перестать «душить» малую авиацию или уйти в отставку

Кузнецов, который побывал в зоне специальной военной операции, отметил, что военным не хватает высокотехнологичных средств для защиты жизни.

«Ответственность за технологическое отставание, удушение инноваций лежит во многом на таких чиновниках, как вы ... Я состою в межфракционной группе по развитию малой авиации и достаточно уже слышал стонов по поводу того, как вы удушаете отрасль малой, сверхмалой авиации, не даете развиваться», — обратился депутат к Нерадько.

Парламентарий отметил, что в стране недостаточное количество самолетов, летать очень сложно, «все перерегулировано», и продолжать так дальше нельзя. По мнению Кузнецова, необходимо создать параллельную структуру, которая занялась бы развитием в сфере малой авиации. Депутат призвал Нерадько возглавить этот процесс, сформировав в Росавиации объединение, ответственное за развитие отрасли.

«Или, если вы не хотите ... призываю вас как можно быстрее уйти в отставку», — заключил Кузнецов, добавив, что сейчас настало «время работать».

