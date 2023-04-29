В Госдуме призвали главу Росавиации перестать «душить» малую авиацию или уйти в отставку
Депутат Госдумы, член комитета по обороне Дмитрий Кузнецов призвал главу Росавиации Александра Нерадько перестать «душить» отрасль малой авиации или оставить пост главы федерального агентства. Об этом парламентарий заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.
Кузнецов, который побывал в зоне специальной военной операции, отметил, что военным не хватает высокотехнологичных средств для защиты жизни.
«Ответственность за технологическое отставание, удушение инноваций лежит во многом на таких чиновниках, как вы ... Я состою в межфракционной группе по развитию малой авиации и достаточно уже слышал стонов по поводу того, как вы удушаете отрасль малой, сверхмалой авиации, не даете развиваться», — обратился депутат к Нерадько.
Парламентарий отметил, что в стране недостаточное количество самолетов, летать очень сложно, «все перерегулировано», и продолжать так дальше нельзя. По мнению Кузнецова, необходимо создать параллельную структуру, которая занялась бы развитием в сфере малой авиации. Депутат призвал Нерадько возглавить этот процесс, сформировав в Росавиации объединение, ответственное за развитие отрасли.
«Или, если вы не хотите ... призываю вас как можно быстрее уйти в отставку», — заключил Кузнецов, добавив, что сейчас настало «время работать».
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