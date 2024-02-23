В Белоруссии начнут полный цикл производства совместного с Россией самолета
В Белоруссии будет освоен полный цикл производства авиалайнера в рамках совместного с Россией проекта, сообщил телеканалу «Беларусь 1» начальник управления планирования промышленности Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Стефанович.
По его словам, проект называется «Освей». Разработка самолета начнется «с нуля». Производство будет организовано как в России, так и в Беларуси. Полный цикл изготовления будет организован на белорусских предприятиях.
Организация производства уже началась. В настоящее время осуществляется закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов.
Ранее стало известно, что две страны будут производить двухмоторные 19-местные лайнеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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