В Белоруссии начнут полный цикл производства совместного с Россией самолета

В Белоруссии будет освоен полный цикл производства авиалайнера в рамках совместного с Россией проекта, сообщил телеканалу «Беларусь 1» начальник управления планирования промышленности Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Стефанович.

По его словам, проект называется «Освей». Разработка самолета начнется «с нуля». Производство будет организовано как в России, так и в Беларуси. Полный цикл изготовления будет организован на белорусских предприятиях.

Организация производства уже началась. В настоящее время осуществляется закупка необходимого оборудования и возведение соответствующих цехов.

Ранее стало известно, что две страны будут производить двухмоторные 19-местные лайнеры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

