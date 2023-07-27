Уганда предложила России сотрудничество в производстве спутников
Президент Уганды Йовери Мусевени предложил России совместно развивать производство спутников, пишет РИА Новости.
Лидер Уганды встретился с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита «Россия - Африка». Политик выразил надежду, что Москва будет сотрудничать с республикой в космической сфере.
«Мы можем подготовить больше специалистов здесь в России, таким образом мы выйдем на строительство нашего собственного спутника», - сказал Мусевени.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила резкий рост интереса российских туристов к Африке. Она обратила внимание, что путешественники освоили многие ранее непопулярные места, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru