Турция может закупить российские истребители Су-35

Как поясняет РЕН ТВ, еще в середине июля глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил о готовности поставить истребители Су-35 Турции в случае соответствующего интереса со стороны Анкары.

На данный момент, пишет Life.ru, ответственные в Турции за закупку военной техники уже обратились к оборонному ведомству страны с предложением рассмотреть российскую инициативу. В случае, если военные одобрят идею закупки Су-35, то Анкара начнет официальные переговоры с «Рособоронэкспортом», пишут Известия.

Ранее после отказа США поставлять Турции истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил о том, что Москва готова продать Анкаре российские истребители Су-35. Научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев рассказал НСН, что Россия и Турция, возможно, смогут договориться и о поставках российского истребителя пятого поколения Су-57

