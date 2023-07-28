Страны БРИКС откликнулись на предложение России по созданию модуля для РОС
Государства-члены БРИКС откликнулись на предложение России о создании общего модуля для Российской орбитальной санкции (РОС). Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщило агентство РИА Новости.
По его словам, Москва озвучила эту идею на встрече руководителей космических агентств в ЮАР.
Напомним, Борисов заявлял, что РОС должна стать следующей ступенью в развитии пилотируемой космонавтики. Ожидается, что космонавты для полетов на РОС будут впервые отобраны в 2023 и 2024 годах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru