Страны БРИКС откликнулись на предложение России по созданию модуля для РОС

Государства-члены БРИКС откликнулись на предложение России о создании общего модуля для Российской орбитальной санкции (РОС). Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, сообщило агентство РИА Новости.

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По его словам, Москва озвучила эту идею на встрече руководителей космических агентств в ЮАР.

Напомним, Борисов заявлял, что РОС должна стать следующей ступенью в развитии пилотируемой космонавтики. Ожидается, что космонавты для полетов на РОС будут впервые отобраны в 2023 и 2024 годах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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