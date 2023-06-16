Столтенберг объяснил, от чего зависят сроки поставок Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сроки поставок Украине F-16 будут зависеть от обучения пилотов и оценки ситуации союзниками.

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СпецоперацияИстребителиУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО

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