Старт первого турецкого наблюдательного спутника IMECE отложили до 12 апреля
Запуск первого турецкого спутника для наблюдения за земной поверхностью отложили до 12 апреля. Об этом в Twitter заявила компания SpaceX.
Отмечается, что группу спутников, в том числе и турецкий IMECE, запустят на ракете Falcon 9. Она стартует с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).
IMECE разработал Исследовательский институт космических технологий. Спутник планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км. Он способен делать фотографии поверхности Земли с разрешением менее метра.
Ранее корпорация SpaceX запустила десять спутников, призванных отслеживать гиперзвуковые ракеты, в интересах Минобороны США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru