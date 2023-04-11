Старт первого турецкого наблюдательного спутника IMECE отложили до 12 апреля

Отмечается, что группу спутников, в том числе и турецкий IMECE, запустят на ракете Falcon 9. Она стартует с базы ВВС США Ванденберг (Калифорния).

IMECE разработал Исследовательский институт космических технологий. Спутник планируется вывести на солнечно-синхронную орбиту на высоту 680 км. Он способен делать фотографии поверхности Земли с разрешением менее метра.

Ранее корпорация SpaceX запустила десять спутников, призванных отслеживать гиперзвуковые ракеты, в интересах Минобороны США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

