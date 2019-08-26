«Союз МС-13» успешно перестыковался к другому модулю

Как уточняют Известия, на борту корабля находятся командир судна Александр Скворцов, а также два бортинженера Лука Пармитано и Эндрю Морган. Как сообщает Москва 24, в 06:35 по московскому времени «Союз МС-13» отстыковался от причального модуля «Звезда», а после уже в ручном режиме был пристыкован к МИМ2. Газета.ру уточняет, что экипаж для безопасности находится в скафандрах «Сокол».

Как напоминают argumenti.ru, стыковка корабля должна была произойти утром в субботу, 24 августа. Однако, «Союз МС-14» приблизился к МКС, облетел стaнцию и встaл нaпротив причaльного модуля. Системa aвтомaтической стыковки не стaбилизировaлa корaбль и не нaчaлa сближение со стaнцией.

Ранее герой России, почетный член Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского, космический испытатель Сергей Нефедов отметил в эфире НСН, что обладает общедоступной информацией, но, руководствуясь опытом, назвал неудачную стыковку стандартной ситуацией и призвал отнестись к повторной попытке спокойно.

