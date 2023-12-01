«Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-25» стартовал с Байконура

«Союз-2.1а» выведет грузовик на околоземную орбиту, затем он отделится от третьей ступени ракеты и начнет самостоятельный полет к Международной космической станции. Стыковка запланирована на 14:15 мск 3 декабря.

«Прогресс МС-25» доставит более 2,5 тонны грузов: топливо, питьевую воду и азот, продукты, медицинские и санитарно-гигиенические средства, ресурсное оборудование. На борту корабля также размещены укладки для проведения научных экспериментов.

Перед пуском «Союз-2.1а» украсили изображениями, посвященными 35-летию полета многоразового корабля «Буран», Десятилетию науки и технологий в России и предстоящему турниру «Игры Будущего».

