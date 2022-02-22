СМИ: Работы по созданию самолета Ил-112 приостановили
Работы по созданию самолета Ил-112 в России приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«До момента завершения работы комиссии [создание Ил-112В] приостановлено», — отметил собеседник агентства.
Самолет Ил-112В, в августе 2021 года выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Как выяснили эксперты, из-за неполадок в моторе на борту начался пожар, а затем воздушное судно перевернулось в воздухе и рухнуло на землю, напоминает Ura.ru.
Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что после расследования катастрофы работы по созданию Ил-112В, а также самолета Ил-114-300 продолжат с учетом выводов специалистов.
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