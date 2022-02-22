СМИ: Работы по созданию самолета Ил-112 приостановили

«До момента завершения работы комиссии [создание Ил-112В] приостановлено», — отметил собеседник агентства.

Самолет Ил-112В, в августе 2021 года выполнявший тренировочный полет, потерпел крушение при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка. Как выяснили эксперты, из-за неполадок в моторе на борту начался пожар, а затем воздушное судно перевернулось в воздухе и рухнуло на землю, напоминает Ura.ru.

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что после расследования катастрофы работы по созданию Ил-112В, а также самолета Ил-114-300 продолжат с учетом выводов специалистов.

