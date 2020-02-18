СМИ: Неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу
В небе над Европой к самолету главы Минобороны России приблизился неизвестный беспилотник. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сербские военно-дипломатические источники. Отмечается, что в момент инцидента борт Сергея Шойгу находился в воздушном пространстве Косово. Беспилотник приблизился к самолету министра, сократив расстояние до 150 км.
При этом в воздух были подняты несколько Миг-29 сербских ВВС, чтобы при необходимости «отогнать» устройство. В итоге летательный аппарат прошел вдоль границы между Сербией и Косово, но не пересек её.
Ранее НСН писала, что Госдума приняла закон, который разрешает силовикам уничтожать беспилотники-нарушители. Документ наделяет пять ведомств, среди которых ФСО, Росгвардия, МВД, СВР и ФСБ, полномочиями по пресечению нахождения дронов в воздушном пространстве.
Речь идёт о подавлении или преобразовании сигналов дистанционного управления дронами, а также об их повреждении или уничтожении. Помимо этого, сотрудники полиции смогут пресекать полёты нелегальных дронов над местами проведения публичных мероприятий.
При этом новые ограничения на использование устройств в мирных целях не вводятся, об этом заявил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. Он подчеркнул, что инициатива регламентирует полномочия правоохранительных органов, если такие аппараты угрожают безопасности граждан.
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