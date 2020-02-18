СМИ: Неизвестный дрон сблизился с самолетом Шойгу

В небе над Европой к самолету главы Минобороны России приблизился неизвестный беспилотник. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на сербские военно-дипломатические источники. Отмечается, что в момент инцидента борт Сергея Шойгу находился в воздушном пространстве Косово. Беспилотник приблизился к самолету министра, сократив расстояние до 150 км.

При этом в воздух были подняты несколько Миг-29 сербских ВВС, чтобы при необходимости «отогнать» устройство. В итоге летательный аппарат прошел вдоль границы между Сербией и Косово, но не пересек её.