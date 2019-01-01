«Шереметьево» входит в штатный режим работы

Аэропорт «Шереметьево» перешёл в штатный режим работы, передает РИА «Новости».

Планируется, что в течение суток авиагавань войдет в график выполнения рейсов согласно расписанию.

Аэропорт работал с ограничениями после авиакатастрофы самолёта рейса Москва-Мурманск.

Авиакомпании минимум за 5 часов информируют пассажиров отмененных либо отложенных рейсов о соответствующих изменениях в статусе.

«Шереметьево» — международный аэропорт федерального значения, первый в России по объёму пассажиропотока, также входит в десятку крупнейших аэропортов Европы и топ-50 самых загруженных аэропортов мира.

5 мая самолёт «Аэрофлота» SSJ-100, вылетевший из Москвы в Мурманск, предположительно из-за удара молнии вернулся в «Шереметьево» и при вынужденной посадке загорелся. Из 78 человек на борту выжили 37.