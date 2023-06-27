С 1 июля москвичи смогут наблюдать в ночном небе пролет МКС
С 1 по 25 июля МКС будет пролетать над Москвой, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщили в пресс-службе Музея космонавтики.
Уточняется, что самый яркий момент пролета состоится в период с 13 по 17 июля. Также специалисты отмечают, что хорошо видимые с Земли пролеты состоятся именно в вечерние и ночные часы. На сайте музея размещен график ближайших пролетов.
Ранее сообщалось, что Юпитер, который находится в противостоянии с Солнцем, оказался на наименьшем за последние 59 лет расстоянии от Земли. До этого американский космический аппарат Lucy отправился изучать Троянские астероиды к планете Юпитер, которая движется по той же траектории, что и небесные тела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
А в марте огромный астероид пролетел между орбитами Луны и Земли, сообщает пресс-служба NASA. Это произошло впервые за десять лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru