С 1 июля москвичи смогут наблюдать в ночном небе пролет МКС

С 1 по 25 июля МКС будет пролетать над Москвой, и ее можно будет увидеть невооруженным глазом, сообщили в пресс-службе Музея космонавтики.

Уточняется, что самый яркий момент пролета состоится в период с 13 по 17 июля. Также специалисты отмечают, что хорошо видимые с Земли пролеты состоятся именно в вечерние и ночные часы. На сайте музея размещен график ближайших пролетов.