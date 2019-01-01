Россия и Швейцария увеличат количество рейсов

Представители России и Швейцарии договорились об увеличении числа разрешений на полёты между двумя государствами. Как уточняет RT, соответствующее решение было принято на авиационных консультациях в Москве, сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно обнародованной информации, на линии Москва — Женева в интересах «Аэрофлота» увеличен трафик с 14 до 21 полета. Помимо этого, дополнительно еще семь рейсов было выделено для второго назначенного перевозчика.

Сообщается, что в дополнение к этому откроется новое направление из Жуковского. Частота полетов будет достигать семи рейсов в неделю.

Кaк отмечaет aгентство, в нaстоящее время полёты между Москвой и Женевой совершaют только по одному нaзнaченному перевозчику с кaждой стороны: «Аэрофлот» и Swiss Air.

Ранее советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин в эфире НСН оценил расходы россиян на путешествия.

