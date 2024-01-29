Россия и Белоруссия начнут совместный выпуск самолетов
Белоруссия и Россия наладят совместный выпуск самолетов. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил белорусский вице-премьер Виктор Пархомчик.
Сообщается, что две страны будут производить двухмоторные 19-местные лайнеры. При этом производство будет вестись в Белоруссии, а опытно-конструкторские работы оплатит российская сторона. Ожидается, что первые два воздушных судна увидят свет к 2026 году.
Пархомчик добавил, что до 2030 года будет выпущено как минимум 85-100 экземпляров. При этом масштабы производства могут быть более значительными, если поставленные задачи будут успешно выполняться, подчеркнул он.
Вице-премьер также отметил, что Москва и Минск утвердили бизнес-план по развитию авиазавода в Барановичах. Он предусматривает строительство 20 тысяч «квадратов» производственных площадей и закупку порядка 100 единиц высокосложного оборудования.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru