Россия и Белоруссия начнут совместный выпуск самолетов

Сообщается, что две страны будут производить двухмоторные 19-местные лайнеры. При этом производство будет вестись в Белоруссии, а опытно-конструкторские работы оплатит российская сторона. Ожидается, что первые два воздушных судна увидят свет к 2026 году.

Пархомчик добавил, что до 2030 года будет выпущено как минимум 85-100 экземпляров. При этом масштабы производства могут быть более значительными, если поставленные задачи будут успешно выполняться, подчеркнул он.

Вице-премьер также отметил, что Москва и Минск утвердили бизнес-план по развитию авиазавода в Барановичах. Он предусматривает строительство 20 тысяч «квадратов» производственных площадей и закупку порядка 100 единиц высокосложного оборудования.

Ранее Федеральное управление гражданской авиации США ввело ограничение на производство самолетов Boeing 737 MAX после инцидента с лайнером Alaska Airlines.

