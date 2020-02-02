Российский бомбардировщик Ту-160М прошел испытательный полет

2 февраля 202016:20

Ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М совершил первый тестовый полет после модернизации. Испытания состоялись на аэродроме КАЗ имени Горбунова. Об этом проинформировала пресс-службе компании «Туполев».

Полет проходил на высоте 1500 метров. Самолет находился в небе 34 минуты под руководством летчика-испытателя Анри Наскидянца.

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Модернизированный Ту-160М приобрел новое пилотажно-навигационное оборудование, систему управления, бортовой комплекс связи, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронного противодействия, сообщает РИА Новости.

В компании сообщили, что испытания состоялись в штатном режиме: прошла проверка обновленных систем и оборудования. Замечаний не выявлено.

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