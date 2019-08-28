Роскосмос выпустит корабль под высоких космонавтов

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что космонавты становятся все выше и выше. В связи с этим запланирован выпуск корабля с расширенными антропометрическими данными, пишет Интерфакс.

Два больших астероида летят в сторону Земли

Новый многоразовый пилотируемый корабль разработки РКК «Энергия» будет доставлять жителей Земли и грузы на орбиту «голубой» планеты и к Луне. Экипаж корабля составит четыре человека. В автономном режиме корабль сможет работать порядка 30 суток, а в составе орбитальной станции – около года.

Данный корабль заменит аппараты серии «Союз» и «Прогресс».

Ранее НСН сообщала, как прошла доставка первого антропоморфного робота Фёдора на МКС.


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ФОТО: vk.com
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