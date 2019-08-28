Роскосмос выпустит корабль под высоких космонавтов
Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал, что космонавты становятся все выше и выше. В связи с этим запланирован выпуск корабля с расширенными антропометрическими данными, пишет Интерфакс.
Новый многоразовый пилотируемый корабль разработки РКК «Энергия» будет доставлять жителей Земли и грузы на орбиту «голубой» планеты и к Луне. Экипаж корабля составит четыре человека. В автономном режиме корабль сможет работать порядка 30 суток, а в составе орбитальной станции – около года.
Данный корабль заменит аппараты серии «Союз» и «Прогресс».
Ранее НСН сообщала, как прошла доставка первого антропоморфного робота Фёдора на МКС.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пострадавшая в Турции девочка из России скончалась в больнице
- Полная история автомобиля будет доступна на портале госуслуг
- Коломойский призвал снять с России часть санкций
- В Новосибирске из-под завалов извлекли тело третьего погибшего
- «Восстановление справедливости»: В Совфеде прокомментировали освобождение Вышинского