Роскосмос выпустит корабль под высоких космонавтов

Новый многоразовый пилотируемый корабль разработки РКК «Энергия» будет доставлять жителей Земли и грузы на орбиту «голубой» планеты и к Луне. Экипаж корабля составит четыре человека. В автономном режиме корабль сможет работать порядка 30 суток, а в составе орбитальной станции – около года.

Данный корабль заменит аппараты серии «Союз» и «Прогресс».

Ранее НСН сообщала, как прошла доставка первого антропоморфного робота Фёдора на МКС.



