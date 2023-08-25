Роскосмос рассмотрит отправку повторной миссии на Луну в 2025-2026 годах

Отмечается, что вместе с сотрудниками мероприятия и учеными он обсудил перспективы российской лунной программы и причины неудачи миссии «Луна-25». Предварительно Борисов осмотрел стенд, который создали для отработки программного обеспечения миссии.

Глава Роскосмоса призвал не делать трагедию из незавершенной миссии и продолжать работу по воплощению в жизнь лунной программы.

Ранее сообщалось, что 300 из 600 сотрудников центрального аппарата Роскосмоса могут попасть под сокращение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

