Роскосмос рассмотрит отправку повторной миссии на Луну в 2025-2026 годах
Роскосмос рассмотрит возможность отправки повторной миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на рабочем совещании в НПО им. С. А. Лавочкина — головном разработчике автоматической станции «Луна-25».
Отмечается, что вместе с сотрудниками мероприятия и учеными он обсудил перспективы российской лунной программы и причины неудачи миссии «Луна-25». Предварительно Борисов осмотрел стенд, который создали для отработки программного обеспечения миссии.
Глава Роскосмоса призвал не делать трагедию из незавершенной миссии и продолжать работу по воплощению в жизнь лунной программы.
Ранее сообщалось, что 300 из 600 сотрудников центрального аппарата Роскосмоса могут попасть под сокращение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru