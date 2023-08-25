Роскосмос рассмотрит отправку повторной миссии на Луну в 2025-2026 годах

Роскосмос рассмотрит возможность отправки повторной миссии на Южный полюс Луны в 2025-2026 годах. Об этом заявил глава госкорпорации Юрий Борисов на рабочем совещании в НПО им. С. А. Лавочкина — головном разработчике автоматической станции «Луна-25».

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Отмечается, что вместе с сотрудниками мероприятия и учеными он обсудил перспективы российской лунной программы и причины неудачи миссии «Луна-25». Предварительно Борисов осмотрел стенд, который создали для отработки программного обеспечения миссии.

Глава Роскосмоса призвал не делать трагедию из незавершенной миссии и продолжать работу по воплощению в жизнь лунной программы.

Ранее сообщалось, что 300 из 600 сотрудников центрального аппарата Роскосмоса могут попасть под сокращение. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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