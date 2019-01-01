«Роскосмос» опубликовал «песни» нейтронных звезд
Телестудия госкорпорации «Роскосмос» опубликовала видеоролик, в котором звучат «песни» пульсаров – быстро вращающихся нейтронных звезд. Услышать музыку звезд удалось с помощью особой технологии, которая переводит радиосигналы небесных тел в звуки.
«Переведя частоту сигналов в звуковые волны, можно получить музыку. Звуковой ряд создан на основе данных космического телескопа "Спектр-Р" проекта "Радиоастрон"», — уточняется в сообщении.
Напомним, что в 2019 году «Роскосмос» стал партнером фестиваля «НАШЕСТВИЕ». В связи с этим фестиваль приобретёт по-настоящему космические масштабы: на поле появится тематический выставочный павильон, а посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС,
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