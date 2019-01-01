«Роскосмос» опубликовал «песни» нейтронных звезд

Напомним, что в 2019 году «Роскосмос» стал партнером фестиваля «НАШЕСТВИЕ». В связи с этим фестиваль приобретёт по-настоящему космические масштабы: на поле появится тематический выставочный павильон, а посетители фестиваля смогут в прямом эфире увидеть запуск ракеты с Земли и пообщаться с космонавтами МКС,



