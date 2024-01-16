«Роскосмос» опубликовал первый снимок, сделанный «Арктикой-М» №2

«Роскосмос» опубликовал первый снимок, сделанный «Арктикой-М» №2, который запустили в декабре с Байконура.

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«Все служебные системы космического аппарата функционируют штатно», - говорится в сообщении госкорпорации.

«Арктика-М» обеспечивает круглосуточный всепогодный мониторинг поверхности Земли и морей Северного Ледовитого океана, а также отвечает за постоянную связь.

Ранее стало известно, что «Роскосмос» запланировал на март 2024 года первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-5» с космодрома Восточный, передает «Радиоточка НСН».

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