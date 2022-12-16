Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 °C

Роскосмос опроверг утверждения о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22» до 50 градусов Цельсия из-за проблем с наружным радиатором. В Госкорпорации уточнили, что температура в жилом объеме корабля достигла 30 градусов.

Её измерили космонавты по командам специалистов подмосковного Центра управления полетами. Как утверждают в Роскоксмосе, такое изменение температурного режима можно считать незначительным, оно не несёт угрозы жизни и здоровью членов экипажа Международной космической станции. Повышение температуры также не критично для функционирования оборудования.

«Возможность протянуть»: В отрасли объяснили необходимость России держаться за МКС

Специалисты на Земле совместно с космонавтами разрабатывают сейчас разные варианты реагирования на сложившуюся ситуацию.

Днём ранее стало известно об отмене выхода в открытый космос членов российского экипажа МКС по техническим причинам. Датчики зафиксировали разгерметизацию контура наружного радиатора «Союза МС-22». В Роскосмосе предположили, что утечка в системе охлаждения корабля могла возникнуть в результате столкновения с микрометеоритом.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», очередной российский космонавт должен отправиться на МКС 15 февраля. Андрей Федяев войдет в состав американского космического корабля Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов.


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Фото: roscosmos.ru
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