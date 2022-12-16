Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 °C
Роскосмос опроверг утверждения о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22» до 50 градусов Цельсия из-за проблем с наружным радиатором. В Госкорпорации уточнили, что температура в жилом объеме корабля достигла 30 градусов.
Её измерили космонавты по командам специалистов подмосковного Центра управления полетами. Как утверждают в Роскоксмосе, такое изменение температурного режима можно считать незначительным, оно не несёт угрозы жизни и здоровью членов экипажа Международной космической станции. Повышение температуры также не критично для функционирования оборудования.
Специалисты на Земле совместно с космонавтами разрабатывают сейчас разные варианты реагирования на сложившуюся ситуацию.
Днём ранее стало известно об отмене выхода в открытый космос членов российского экипажа МКС по техническим причинам. Датчики зафиксировали разгерметизацию контура наружного радиатора «Союза МС-22». В Роскосмосе предположили, что утечка в системе охлаждения корабля могла возникнуть в результате столкновения с микрометеоритом.
В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности. Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», очередной российский космонавт должен отправиться на МКС 15 февраля. Андрей Федяев войдет в состав американского космического корабля Crew Dragon в рамках программы перекрёстных полётов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- СМИ: в Европе заморозили российские частные активы на 19 млрд евро
- Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 °C
- ЕС запретил своим гражданам занимать руководящие посты в госкомпаниях России
- Пригожин заявил об угрозах гендиректору «Русского дома» в ЦАР
- Евросоюз разрешил размораживать активы лиц, важных для торговли агропродукцией
- СМИ: Кэмерон обвинил старость Шварценеггера в провале последней части «Терминатора»
- ЦБ намерен добиться запрещения «льготных» программ по ипотеке от застройщиков
- Совет ЕС утвердил девятый пакет антироссийских санкций
- Историк-расчленитель Соколов стал заведующим библиотекой в колонии
- В Европе запретили вещание четырёх российских телеканалов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru