Роскосмос опроверг повышение температуры в «Союзе МС-22» до 50 °C

Роскосмос опроверг утверждения о повышении температуры в пилотируемом корабле «Союз МС-22» до 50 градусов Цельсия из-за проблем с наружным радиатором. В Госкорпорации уточнили, что температура в жилом объеме корабля достигла 30 градусов.

Её измерили космонавты по командам специалистов подмосковного Центра управления полетами. Как утверждают в Роскоксмосе, такое изменение температурного режима можно считать незначительным, оно не несёт угрозы жизни и здоровью членов экипажа Международной космической станции. Повышение температуры также не критично для функционирования оборудования.