Росавиация перерегистрировала 658 иностранных самолетов
Более 10 тысяч воздушных судов числятся в государственном реестре России. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве указали, что по состоянию на 15 июля 2023 года за полтора года были перерегистрированы 658 самолётов иностранного производства.
Уточняется, что речь идёт о воздушных судах, которые для коммерческих перевозок используют 30 российских авиакомпаний.
«Также перерегистрировано три самолёта собственников воздушных судов», - заключили в Росавиации.
Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что санкции, введённые в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение авиации в России, но этого не произойдет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru