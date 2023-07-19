Росавиация перерегистрировала 658 иностранных самолетов

Более 10 тысяч воздушных судов числятся в государственном реестре России. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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В ведомстве указали, что по состоянию на 15 июля 2023 года за полтора года были перерегистрированы 658 самолётов иностранного производства.

Уточняется, что речь идёт о воздушных судах, которые для коммерческих перевозок используют 30 российских авиакомпаний.

«Также перерегистрировано три самолёта собственников воздушных судов», - заключили в Росавиации.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что санкции, введённые в ответ на спецоперацию на Украине, направлены на уничтожение авиации в России, но этого не произойдет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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