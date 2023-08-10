Росавиация: 10 самолетов ночью ушли на запасные аэродромы Москвы
В Москве 10 самолетов были перенаправлены на запасные аэродромы во время закрытия Внукова и Домодедова минувшей ночью, сообщили в Росавиации.
В ведомстве пояснили, что до половины шестого утра действовали временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Сейчас все столичные аэропорты работают в обычном режиме.
Как подчеркивается, экипажами самолетов и наземными службами аэропортов в течение всего времени действия ограничений обеспечивались все необходимые меры безопасности.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух боевых дронов ВСУ, направлявшихся в сторону столицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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