Росавиация: 10 самолетов ночью ушли на запасные аэродромы Москвы

В ведомстве пояснили, что до половины шестого утра действовали временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в целях обеспечения безопасности. Сейчас все столичные аэропорты работают в обычном режиме.

Как подчеркивается, экипажами самолетов и наземными службами аэропортов в течение всего времени действия ограничений обеспечивались все необходимые меры безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны двух боевых дронов ВСУ, направлявшихся в сторону столицы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

