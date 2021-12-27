Рогозин счел маловероятным новые испытания РФ противоспутникового оружия
27 декабря 202120:15
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что новых испытаний по уничтожению космических спутников, проведенных РФ в текущем году, скорее всего не произойдет. Об этом сообщает The New York Times.
«Будут ли другие испытания аналогичного рода? Скорее нет, чем да», - цитирует Рогозина издание.
Россия 15 ноября испытала отечественную системупротиворакетной и противокосмической обороны. Согласно характеристикам пуска, могла быть испытана противоракета «Нудоль».
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27 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru