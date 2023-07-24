РФ предлагает БРИКС создать модуль для Российской орбитальной станции
Москва предложила объединению БРИКС создать отдельный специальный модуль для российской космической станции, где страны – участницы имели бы возможность проводить научные эксперименты. О такой инициативе рассказал глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе заседания совместного комитета по сотрудничеству в области космоса стран БРИКС в южноафриканском Херманусе.
Как пояснил Борисов, российская орбитальная станция (РОС) призвана стать следующим этапом в развитии пилотируемой космонавтики. Предполагается, что отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в текущем и будущем годах.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первой декаде июля «Роскосмос» объявил четвертый открытый набор в отряд космонавтов по определённым критериям. Согласно заявленным планам, первый модуль новой отечественной станции предполагается запустить в 2027 году, космонавтов отправят на следующий год после этого. Завершение строительства РОС намечено на 2032 год.
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