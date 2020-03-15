Ракету Falcon 9 со спутниками Starlink развернули на старте
Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink, который был запланирован на воскресенье, 15 марта, сообщает РИА Новости.
Сообщается, что на финальном отсчете перед стартом работа двигателей ракеты была прекращена. Причины остановки запуска не озвучены, компания-изготовитель SpaceX прервала трансляцию.
Отмечается, что воскресный старт должен был состояться в субботу, однако 14 марта он был перенесен на сутки также без Первоначально запуск планировался на 14 марта, однако накануне без объяснения причин был перенесен на сутки.
В рамках полета Falcon 9 планировалось доставить на околоземную орбиту группу из 60 спутников Starlink, которые входят в спутниковую сеть нового поколения, способную обеспечить жителям Земли широкополосный интернет.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в интервью НСН раскритиковал идеи основателя SpaceX Илона Маска о создании дистанционно управляемого беспилотника как альтернативы истребителю США F-35. Эксперт назвал Маска дилетантом.
«Беспилотник не может заменить пилотируемый самолет. Маск, предлагая такую идею, демонстрирует свою некомпетентность в военных вопросах. Это предложение дилетанта. F-35 не может быть заменен беспилотником. А дистанционное управление, которое в дополнение предлагает Маск, легко нейтрализуется, беспилотник сажают на чужой территории и вовсю используют против создателей», - отметил военный эксперт.
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