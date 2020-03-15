Ракету Falcon 9 со спутниками Starlink развернули на старте

Во Флориде (США) отменен запуск ракеты Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink, который был запланирован на воскресенье, 15 марта, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что на финальном отсчете перед стартом работа двигателей ракеты была прекращена. Причины остановки запуска не озвучены, компания-изготовитель SpaceX прервала трансляцию.

Отмечается, что воскресный старт должен был состояться в субботу, однако 14 марта он был перенесен на сутки также без Первоначально запуск планировался на 14 марта, однако накануне без объяснения причин был перенесен на сутки.