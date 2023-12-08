Ракета SpaceX стартовала с новой партией интернет-спутников Starlink
Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала сегодня с очередной партией мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной интернет-сети Starlink. На этот раз в космос отправлено 22 аппарата, сообщила компания-разработчик SpaceX Илона Маска.
Запуск произведён с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии, когда в Москве было 11 часов, 3 минуты утра. Ориентировочно через час спутники должны быть выведены на целевую орбиту.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», это уже 129 запуск, начиная с мая 2019 года, в рамках проекта Starlink, а также 60 в этом году. SpaceX сумела вывести на орбиту уже более 5,5 тыс. таких аппаратов. Некоторые из них уже сломались или сошла с орбиты. Сейчас функционируют свыше 5,1 тыс. спутников.
Первая ступень на ракете многоразовая. Она используется для запуска уже в 13 раз. После отделения она совершит управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.
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