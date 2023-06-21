Путин назвал безукоризненной работу российских летчиков в зоне СВО

На встрече с выпускниками военных вузов он уточнил, что имеет ввиду «и фронтовую авиацию, и армейскую».

«Средства поражения хорошие, но и лётчики работают безукоризненно», - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что пехота всегда ждёт помощи от авиации, и «эти ожидания оправданы».

Ранее генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что западная техника обречена на уничтожение при контрнаступлении без наличия у Украины авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».