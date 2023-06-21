Путин назвал безукоризненной работу российских летчиков в зоне СВО
Президент РФ Владимир Путин заявил об очень эффективной работе авиации в рамках проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.
На встрече с выпускниками военных вузов он уточнил, что имеет ввиду «и фронтовую авиацию, и армейскую».
«Средства поражения хорошие, но и лётчики работают безукоризненно», - подчеркнул российский лидер.
Он добавил, что пехота всегда ждёт помощи от авиации, и «эти ожидания оправданы».
Ранее генерал-майор ВСУ Сергей Кривонос заявил, что западная техника обречена на уничтожение при контрнаступлении без наличия у Украины авиации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru