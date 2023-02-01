Президент Польши заявил, что не намерен передавать Украине истребители
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что республика не будет передавать Украине истребители в ущерб своему военному потенциалу, сообщает Польское телевидение.
Он отметил, что Варшава поддерживает Киев, однако заботится и о собственной безопасности.
«Мы помогаем Украине, но и заботимся также о безопасности Польской Республики в рамках НАТО, а важнейшим её элементом является элемент сдерживания. Мы помним, что сдерживание будет успешно, если мы в состоянии себя защитить, когда имеем военный потенциал», - указал Дуда.
Польский лидер добавил, что в настоящий момент у Польши есть около 50 истребителей F-16, ожидаются поставки истребителей F-35, а также боевых самолётов из Южной Кореи.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине истребители F-16 американского производства лишь в координации с НАТО, сообщает RT.
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