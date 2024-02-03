Отстыковку Crew Dragon от МКС перенесли из-за неблагоприятных условий

На борту Crew Dragon в рамках коммерческой миссии Axiom Space работает экипаж из четырех человек.

«Из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы у побережья Флориды мы теперь планируем отстыковку [Crew] Dragon и экипажа Ax-3 от МКС не ранее понедельника, 5 февраля», – сообщает компания.

Ранее экипаж Crew Dragon планировал провести отстыковку от МКС 3 февраля, напоминает ТАСС.

