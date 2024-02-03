Отстыковку Crew Dragon от МКС перенесли из-за неблагоприятных условий
Космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий. Об этом сообщила SpaceX в Х.
На борту Crew Dragon в рамках коммерческой миссии Axiom Space работает экипаж из четырех человек.
«Из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы у побережья Флориды мы теперь планируем отстыковку [Crew] Dragon и экипажа Ax-3 от МКС не ранее понедельника, 5 февраля», – сообщает компания.
Ранее экипаж Crew Dragon планировал провести отстыковку от МКС 3 февраля, напоминает ТАСС.
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