Отстыковку Crew Dragon от МКС перенесли из-за неблагоприятных условий

Космический корабль Crew Dragon, который принадлежит компании SpaceX, отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 5 февраля из-за неблагоприятных условий. Об этом сообщила SpaceX в Х.

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На борту Crew Dragon в рамках коммерческой миссии Axiom Space работает экипаж из четырех человек.

«Из-за неблагоприятных условий входа в плотные слои атмосферы у побережья Флориды мы теперь планируем отстыковку [Crew] Dragon и экипажа Ax-3 от МКС не ранее понедельника, 5 февраля», – сообщает компания.

Ранее экипаж Crew Dragon планировал провести отстыковку от МКС 3 февраля, напоминает ТАСС.

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Фото: roscosmos.ru
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