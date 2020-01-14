Отставание России от США и Франции объяснили «военными секретами»
Лётчик-инструктор, майор ВВС Андрей Краснопёров в эфире НСН объяснил, почему Индия не будет разрабатывать боевые самолеты по российским технологиям.
Двигатели для создаваемого в рамках проекта Advanced Multirole Combat Aircraft (AMCA) боевого самолета Индия планируют разрабатывать на основе французских, британских и американских образцов, в то время как традиционный партнер страны, Россия, в подобных технологиях отстает, заявляют в The Economic Times.
Издание отмечает, что индийцы стремятся избежать проблем, с которыми сталкиваются китайцы, у которых отсутствие надежной программы авиационных двигателей стало серьезным препятствием на пути развития вооружений.
По словам лётчика-инструктора, майора ВВС Андрея Краснопёрова, Россия не отстает от своих конкурентов в военных разработках. В беседе с НСН он заверил, что страна просто не выдает своих секретов другим странам.
«У индусов раньше же были наши Миг-21. Они их тоже хаяли в свое время: старые самолёты, падают постоянно. Но со временем все изнашивается. Не секрет, что у нас двигатели постоянно совершенствуются. Даже последний самолет МС-21, который сделали. Ну, и все говорят, что пора переводить все на наши рельсы, чтобы не зависеть от иностранных поставщиков. Но нельзя все сразу сделать одновременно. Имея такие санкции, которые Америка нам выдвинула, мы не можем сотрудничать с разными фирмами. Легче двигатели купить у кого-то, если он хороший и поставить на самолет. Но в данной ситуации самолет военный и технологии тоже. Возможно, мы той же Индии не поставляем то, что есть у нас в полном объеме. Мы же сторонники раздавать наши военные секреты. Возможно, эта модификация более сырая», - объяснил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время произойдет модернизация парка состоящих на вооружении истребителей Су-30МКИ. Помимо этого, в Дели были намерены приобрести дополнительную партию из 21 истребителя МиГ-29. Тогда такое решение Индии не вызвало удивления у военного летчика Геннадия Бакулина. В эфире НСН он напомнил, что Индия является давним партнером России.
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