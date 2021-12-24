Орбиту МКС понизили на два километра

Это было необходимо сделать перед полетом российского корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19» в 2022 году. Коррекция проведена двигателями грузового корабля «Прогресс МС-18», которые включили на девять минут. После проведения маневра средняя высота полета станции составила 417,5 километра.

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства заявили, что надеются, что сотрудничество в рамках Международной космической станции с Россией продолжится и далее.

