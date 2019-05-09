Опубликовано видео перехвата американского беспилотника

В социальных сетях было опубликовано видео, на котором виден момент перехвата российским самолетом американского ударного беспилотника, пишут Известия. Уточняется, что кадры были опубликованы на своей странице в Instagram пользователя maxpower.

«Ку-ку, мой маленький…», — подписал опубликованное видео пользователь, уточняет Газета.ру. Кроме того, известно, что в хэштегах maxpower упомянул российские истребители Су-27, Су-30, Су-35.