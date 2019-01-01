Обнародованы переговоры диспетчеров и пилотов перед трагедией в «Шереметьеве»
Опубликованы переговоры пилота SSJ-100 с диспетчерами. Командир лайнера, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, Денис Евдокимов передал на землю, что воздушное судно горит, пишут «Дни.ру».
Евдокимов неоднократно, судя по данным бортовых самописцев, отказался от помощи диспетчеров.
Диспетчер пожаловался на то, что пилота плохо слышно. В итоге Евдокимов принял решение сажать самолет по приборам.
5 мая 2019 года самолёт «Аэрофлота» SSJ-100, вылетевший в Мурманск, предположительно, из-за удара молнии вернулся в Шереметьево и при вынужденной посадке загорелся. Из 78 человек на борту выжили 37.
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