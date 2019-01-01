Обнародованы переговоры диспетчеров и пилотов перед трагедией в «Шереметьеве»

Опубликованы переговоры пилота SSJ-100 с диспетчерами. Командир лайнера, следовавшего рейсом Москва – Мурманск, Денис Евдокимов передал на землю, что воздушное судно горит, пишут «Дни.ру».

Евдокимов неоднократно, судя по данным бортовых самописцев, отказался от помощи диспетчеров.

Диспетчер пожаловался на то, что пилота плохо слышно. В итоге Евдокимов принял решение сажать самолет по приборам.

5 мая 2019 года самолёт «Аэрофлота» SSJ-100, вылетевший в Мурманск, предположительно, из-за удара молнии вернулся в Шереметьево и при вынужденной посадке загорелся. Из 78 человек на борту выжили 37.

