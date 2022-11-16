NASA запустило ракету SLS в рамках лунной миссии Artemis

NASA осуществило запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion. Трансляция ведется на сайте агентства.

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Ракету запустили с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде в 01:47 (09:47 мск) в рамках первого этапа лунной программы Artemis.

Ожидается, что полет космического корабля Orion продлится 26 дней, пишет RT. Аппарат совершит два витка вокруг Луны, вернется на Землю и приводнится в Тихом океане.

Полет будет беспилотным, на борту Orion будут находиться три манекена, которых используют в том числе для измерения уровня радиации во время полета.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мамонтов
ТЕГИ:ЛунаРакета-носительNASA
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