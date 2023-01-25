NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией

NASA рассчитывает на продолжение программы перекрестных полетов с Россией. Об этом заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано на пресс-конференции, которая транслируется на сайте NASA.

По его словам, «Роскосмос» открыто сотрудничает с партнерами из США по инциденту с «Союзом МС-22».

Монталбано также рассказал, что недавно прилетал в Москву для обсуждения этой ситуации с представителями «Роскосмоса» и РКК «Энергия».

Ранее «Роскосмос» раскрыл план эвакуации экипажа, поврежденного «Союза МС-22» на случай ЧП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
ТЕГИ:СотрудничествоРоскосмосNASAМКС
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