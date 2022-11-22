NASA: полет корабля Orion к Луне проходит успешно
Полет космического корабля Orion, который летит к Луне в рамках первого этапа лунной программы Artemis, проходит без происшествий и в соответствии с планом, сообщил руководитель первого этапа лунной программы NASA Говард Ху.
По его словам, двигательная установка работает превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше.
Корабль не получил физических повреждений при запуске и может успешно вернуться на Землю после выполнения миссии.
Orion покинет дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны 30 ноября, а 11 декабря ожидается его приводнение в Тихом океане.
Ранее космический корабль выполнил успешный облёт Луны. Операция проведена в рамках тестового беспилотного полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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