NASA: полет корабля Orion к Луне проходит успешно

Полет космического корабля Orion, который летит к Луне в рамках первого этапа лунной программы Artemis, проходит без происшествий и в соответствии с планом, сообщил руководитель первого этапа лунной программы NASA Говард Ху.

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По его словам, двигательная установка работает превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше.

Корабль не получил физических повреждений при запуске и может успешно вернуться на Землю после выполнения миссии.

Orion покинет дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны 30 ноября, а 11 декабря ожидается его приводнение в Тихом океане.

Ранее космический корабль выполнил успешный облёт Луны. Операция проведена в рамках тестового беспилотного полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nasa.gov
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