NASA: полет корабля Orion к Луне проходит успешно

По его словам, двигательная установка работает превосходно. Солнечные панели генерируют больше электроэнергии, чем ожидалось, а тратится ее при этом кораблем меньше.

Корабль не получил физических повреждений при запуске и может успешно вернуться на Землю после выполнения миссии.

Orion покинет дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны 30 ноября, а 11 декабря ожидается его приводнение в Тихом океане.

Ранее космический корабль выполнил успешный облёт Луны. Операция проведена в рамках тестового беспилотного полета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

