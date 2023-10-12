NASA перенесло два выхода астронавтов в космос из-за утечки на «Науке»

Выходы астронавтов в открытый космос по американской программе Международной космической станции, которые должны были состояться в этом месяце, вынужденно отменены. Решение принято в связи с утечкой охлаждающей жидкости российского лабораторного модуля «Наука», сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Согласно графику, астронавты должны были выйти для работы на внешней поверхности МКС 12 и 20 октября. Новые даты пока не определены.

«Роскосмос» 9 октября проинформировал, что на «Науке» зафиксирована утечка теплоносителя из резервного контура радиатора. Основной контур функционирует в штатном режиме. В российской госкопорации заверили, что ситуация не представляет опасности для экипажа и МКС.

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», модуль «Наука» пристыковалась к МКС 29 июля 2021 года.

