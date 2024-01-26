Минобороны РФ выполнит 18 пусков ракет-носителей в интересах Космических войск

Министерство обороны России запланировало на текущий год 18 пусков ракет-носителей с целью пополнения спутниковой группировки Космических войск. Такие планы озвучил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко в ходе доклада на Едином дне приемки военной продукции.

Он рассказал, что в 2023 году в интересах Минобороны было осуществлено семь пусков ракет-носителей семейства «Союз». На околоземные орбиты выводились спутники различной спецификации: систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации.