Минобороны РФ выполнит 18 пусков ракет-носителей в интересах Космических войск
Министерство обороны России запланировало на текущий год 18 пусков ракет-носителей с целью пополнения спутниковой группировки Космических войск. Такие планы озвучил заместитель главы Минобороны Алексей Криворучко в ходе доклада на Едином дне приемки военной продукции.
Он рассказал, что в 2023 году в интересах Минобороны было осуществлено семь пусков ракет-носителей семейства «Союз». На околоземные орбиты выводились спутники различной спецификации: систем картографического зондирования земли, обнаружения и геолокации.
Криворучко также назвал основными задачами на 2024 год по военно-техническому оснащению российской армии завершение постановки на боевое дежурство в РВСН стратегического ракетного комплекса «Сармат», поступление в состав ВКС модернизированных ракетоносцев Ту-160М, а также зенитного ракетного комплекса С-500.
Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», замминистра обороны также сообщил, что российская армия в этом году получтт от предприятий оборонно-промышленного комплекса свыше 36 тысяч основных образцов военной техники, 16,5 миллиона средств поражения и более одного миллиона единиц носимого вооружения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru