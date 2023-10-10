Место утечки на «Науке» осмотрят при выходе в космос из МКС 25 октября

Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб 25 октября визуально изучат и сделают фото места утечки на резервном контуре радиатора модуля «Наука». Операция будет проведена с целью выяснения причин возникновения неполадки в ходе работ в открытом космосе.

Как информирует «Роскосмос», полученные результаты передадут на Землю для анализа специалистами. В рамках выхода в открытый космос россиянам также, в частности, предстоит установить на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» радиолокатор для сканирования поверхности планеты. Кононенко и Чуб также должны произвести запуск студенческого наноспутника «Парус-МГТУ».

Об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции стало известно в понедельник, 9 октября. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным «Роскосмоса», базовый контур терморегулирования модуля функционирует штатно. Экипажу и МКС угрозы нет.

