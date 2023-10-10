Место утечки на «Науке» осмотрят при выходе в космос из МКС 25 октября
Космонавты «Роскосмоса» Олег Кононенко и Николай Чуб 25 октября визуально изучат и сделают фото места утечки на резервном контуре радиатора модуля «Наука». Операция будет проведена с целью выяснения причин возникновения неполадки в ходе работ в открытом космосе.
Как информирует «Роскосмос», полученные результаты передадут на Землю для анализа специалистами. В рамках выхода в открытый космос россиянам также, в частности, предстоит установить на многоцелевом лабораторном модуле «Наука» радиолокатор для сканирования поверхности планеты. Кононенко и Чуб также должны произвести запуск студенческого наноспутника «Парус-МГТУ».
Об утечке теплоносителя из резервного контура радиатора на модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции стало известно в понедельник, 9 октября. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным «Роскосмоса», базовый контур терморегулирования модуля функционирует штатно. Экипажу и МКС угрозы нет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Место утечки на «Науке» осмотрят при выходе в космос из МКС 25 октября
- Франция и Евросоюз признали ХАМАС террористической организацией
- Пропавшую в Израиле немку Шани Лук нашли живой в больнице в секторе Газа
- СМИ: В израильском городе Ашкелон ракета попала в отель
- Ремарк и Толстой стали самыми читаемыми авторами среди россиян
- Госдума запустила проверку «Роснано»
- УЕФА официально отменил допуск юношеских сборных России к турнирам
- На Пхукете в сентябре на россиян пришлась треть всех визовых проверок
- Количество льда в Антарктиде уменьшилось до рекордного уровня
- В Болгарии задержали троих россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru