Марсианский вертолет не смог совершить очередной полет
Вертолет NASA Ingenuity, который находится на Марсе, не смог совершить запланированный четвертый испытательный полет, сообщает американское аэрокосмическое агентство.
В настоящее время специалисты выясняют, почему он не смог оторваться от поверхности планеты, после чего предпримут еще одну попытку.
Вертолет Ingenuity несет на себе марсоход Perseverance.
Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.
Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.
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