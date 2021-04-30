Марсианский вертолет не смог совершить очередной полет

В настоящее время специалисты выясняют, почему он не смог оторваться от поверхности планеты, после чего предпримут еще одну попытку.

Вертолет Ingenuity несет на себе марсоход Perseverance.

Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.

Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.

