Марсианский вертолет не смог совершить очередной полет

Вертолет NASA Ingenuity, который находится на Марсе, не смог совершить запланированный четвертый испытательный полет, сообщает американское аэрокосмическое агентство.

Планетоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса

В настоящее время специалисты выясняют, почему он не смог оторваться от поверхности планеты, после чего предпримут еще одну попытку.

Вертолет Ingenuity несет на себе марсоход Perseverance.

Perseverance стартовал с Земли в июле 2020 года. В феврале Perseverance успешно сел на Марсе и уже передал на Землю снимки и записанное в ходе посадки видео с Красной планеты.

Первая тестовая поездка марсохода Perseverance по поверхности планеты состоялась 4 марта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: YONHAP/EPA
ТЕГИ:КосмосМарс
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры