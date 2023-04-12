Мантуров: российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников

Российская орбитальная группировка насчитывает 192 космических спутников. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.

По его словам, из них 52 были запущены на орбиту в 2022 году.

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«При этом, в прошлом году было 22 космических пуска», - отметил Матнуров.

Вице-премьер подчеркнул вклад космической отрасли в укрепление обороноспособности страны.

Ранее «Роскосмос» объявил о выведении на орбиту спутника-ретранслятора «Луч-5Х», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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