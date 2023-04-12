Мантуров: российская орбитальная группировка состоит из 192 космических спутников
12 апреля 202312:59
Российская орбитальная группировка насчитывает 192 космических спутников. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Денис Мантуров, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, передает ТАСС.
По его словам, из них 52 были запущены на орбиту в 2022 году.
«При этом, в прошлом году было 22 космических пуска», - отметил Матнуров.
Вице-премьер подчеркнул вклад космической отрасли в укрепление обороноспособности страны.
Ранее «Роскосмос» объявил о выведении на орбиту спутника-ретранслятора «Луч-5Х», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru